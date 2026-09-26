Incidente sulla Marecchiese, svolta improvvisa senza precedenza: 24enne risarcito con oltre 45 mila euro

L’incidente nel 2022. Il Tribunale di Rimini ha attribuito l’intera responsabilità alla conducente dell’auto

Oltre 45mila euro di risarcimento, più 10.500 euro di spese legali, per un motociclista di 24 anni rimasto ferito in un incidente sulla Marecchiese nel settembre 2022.

La sentenza del Tribunale di Rimini ha attribuito la responsabilità esclusiva alla conducente di una Peugeot 107, che avrebbe effettuato una svolta a sinistra improvvisa e senza concedere la precedenza alla Triumph del giovane.

Nello scontro il motociclista, assistito legalmente dagli avvocati Mattia Bucci e Marco Lunadei, aveva riportato una grave frattura al polso sinistro, oltre a traumi alla colonna, con un’invalidità permanente del 10%.

La compagnia assicurativa aveva contestato la responsabilità esclusiva, ipotizzando una velocità non adeguata della moto. Il giudice ha però ritenuto che non ci fossero elementi sufficienti per dimostrarlo, confermando la responsabilità della conducente dell’auto.