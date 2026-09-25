Due ventenni arrestati, il sindaco rassicura: “La Fiera di Pugliano non è coinvolta”

La manifestazione prosegue regolarmente con le ultime due date, nonostante alcune voci sui social

Un fatto di cronaca avvenuto nella tarda serata di lunedì scorso (21 settembre) ha suscitato qualche preoccupazione a Montecopiolo: due ventenni sono stati arrestati per violenza e resistenza a pubblico ufficiale, dopo l'intervento dei Carabinieri, chiamati a intervenire in quanto i due giovani avrebbero iniziato a molestare le persone presenti. I fatti però non sono avvenuti negli spazi della fiera di Pugliano, bensì all'esterno di un'attività. Una precisazione che il sindaco di Montecopiolo, Pietro Rossi, tiene a sottolineare per rassicurare la cittadinanza - per via anche delle voci che hanno iniziato a circolare sui social - e quanti frequentano la manifestazione: essa prosegue regolarmente con le sue ultime due date, lunedì 28 settembre e lunedì 5 ottobre. La fiera nella sua natura di mercato inizia alla mattina e finisce alle 19, poi nelle varie "capannine" si organizzano momenti conviviali che proseguono fino alla notte. Il fatto in questione non ha però riguardato queste "capannine", ma un'attività della zona. L'episodio di lunedì, ribadisce il sindaco, non ha coinvolto le capannine né l'organizzazione della nota manifestazione, ma un'attività situata nella zona. Anche in questo caso, una volta concluso l'intervento dei Carabinieri e fermati i due giovani, la situazione è tornata alla normalità e non si sono registrati ulteriori problemi.