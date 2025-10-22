Incidente sulla Statale 16: motociclista ferito nella notte a Rimini

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno collaborato con il personale del 118 per prestare soccorso al centauro

Un motociclista è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto martedì sera, intorno alle 22, sulla Statale 16 all’altezza di via Popilia. La moto su cui viaggiava si è incastrata nel guardrail, probabilmente a causa dell’asfalto reso scivoloso dalla pioggia.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno collaborato con il personale del 118 per prestare soccorso al centauro, e la Polizia Stradale per i rilievi del caso.

L’uomo è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale “Infermi” di Rimini. Al momento non si conoscono le sue condizioni.