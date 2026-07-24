Incidente sulla Statale Adriatica a Rimini: un ferito e traffico in tilt

La chiusura temporanea della strada ha provocato circa tre chilometri di coda in entrambe le direzioni

Incidente stradale intorno alle 12 di oggi, venerdì 24 luglio, sulla Statale Adriatica a Rimini, all'altezza di Mondo Convenienza. Secondo le prime informazioni, nel sinistro sarebbe rimasta coinvolta un'unica autovettura. La segnalazione arriva da un nostro lettore.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure al ferito prima di trasferirlo all'ospedale "Bufalini" di Cesena. Al momento non sono note le sue condizioni.

Pesanti le ripercussioni sulla viabilità: la chiusura temporanea della strada ha provocato circa tre chilometri di coda in entrambe le direzioni.

Presenti sul luogo dell'incidente anche le pattuglie della Polizia Stradale e i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di soccorso, nei rilievi e nella gestione del traffico.