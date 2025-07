Incidente sulla Superstrada per San Marino: paura ma nessun ferito

Una Volkswagen con due anziani travolta da un’auto sammarinese mentre faceva inversione

Incidente senza fortunatamente feriti quello avvenuto questa mattina, lunedì 7 luglio, intorno alle 10.30 a Rimini. Una Volkswagen con a bordo due anziani stava procedendo sulla Superstrada in direzione di San Marino. All'incrocio con via della Gazzella l'auto ha impegnato la strada per fare inversione a U e ritornare in direzione Rimini. In quel momento è sopraggiunta dalla direzione opposta una Kia con targa sammarinese che ha centrato la macchina dei due anziani. Il mezzo è finito contro il semaforo mentre l'auto di San Marino ha sbandato finendo la corsa nel fosso laterale. Sul posto presente la Polstrada. Il traffico è stato rallentato e direzionato su un'unica corsia per consentire i rilievi ed i soccorsi.