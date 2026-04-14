Incidente sull’A14 a Rimini: coinvolte due auto e un mezzo pesante

Scontro in serata tra Rimini Nord e Rimini Sud in direzione sud: intervento di Polizia Stradale e 118, traffico rallentato fino alla rimozione dei veicoli

Incidente stradale a Rimini intorno alle ore 21 di ieri sera, 13 aprile. Sull’autostrada A14, nel tratto compreso tra Rimini Nord e Rimini Sud in direzione sud, due auto si sono scontrate; successivamente, nel sinistro è rimasto coinvolto anche un mezzo pesante. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale e i sanitari del 118. Disagi alla circolazione fino alla rimozione dei veicoli.