VIABILITA' Incidente tra un camion e un'auto in A14: chiuso il tratto tra Fano e Pesaro

Traffico bloccato e due chilometri di coda

Un incidente tra un mezzo pesante e un'auto ha costretto a chiudere l'autostrada A14 tra Fano e Pesaro, in direzione Bologna. Lo scontro è avvenuto intorno alle 7,45 all'altezza del chilometro 171. Nel tratto chiuso il traffico è bloccato e si registrano due chilometri di coda. Lo rende noto Autostrade per l'Italia.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, la Polizia Stradale e il personale del 7/o Tronco di Pescara di Autostrade per l'Italia. Chi arriva da Ancona ed è diretto a Bologna deve uscire a Fano, dove ci sono due chilometri di coda, percorrere la statale 16 Adriatica e rientrare in autostrada a Pesaro-Urbino.

AGGIORNAMENTO

La A14 Bologna-Taranto è tornata percorribile tra Fano e Pesaro, in direzione Bologna. Lo rende noto Autostrade per l'Italia, che annuncia come il tratto, chiuso in mattinata dopo lo scontro tra un mezzo pesante e un'auto al chilometro 171, è stato riaperto intorno alle 9. Il traffico scorre quindi su tutte le corsie disponibili e non ci sono code.