Incidenti stradali, a Rimini meno vittime ma aumentano sinistri e feriti in città

A livello regionale, resta alta l'allerta sicurezza

Nei primi sei mesi del 2025 sulle strade dell'Emilia-Romagna si sono registrati leggermente meno incidenti rispetto allo stesso periodo del 2024 (8.109 contro 8.125), ma il bilancio è più pesante per quanto riguarda le conseguenze: i morti sono saliti da 128 a 133 e i feriti da 10.463 a 10.579. I dati sono stati illustrati in Commissione Territorio dal presidente dell'Osservatorio regionale per la sicurezza stradale, Marco Pollastri.

In provincia di Rimini gli incidenti sono rimasti sostanzialmente stabili, passando da 699 a 702. Un dato positivo riguarda le vittime, scese da 8 a 5, mentre i feriti sono aumentati leggermente, da 848 a 852.

Nel capoluogo la situazione appare più articolata. Gli incidenti sono cresciuti da 389 a 410 e i feriti da 460 a 502, mentre le vittime sono diminuite da 2 a 1.

A livello regionale, le strade extraurbane si confermano le più pericolose per numero di decessi, con 83 vittime contro le 50 registrate sulle strade urbane. Nei centri abitati, invece, si concentra il maggior numero di incidenti e feriti.

Durante il confronto in Commissione è tornato al centro del dibattito il tema della sicurezza stradale e delle misure di prevenzione, con particolare riferimento al progetto "Bologna Città 30". L'assessora regionale alla Mobilità Irene Priolo ha proposto l'istituzione di un gruppo di lavoro dedicato agli incidenti mortali, mentre l'Osservatorio ha annunciato il potenziamento delle campagne di educazione stradale, coinvolgendo anche ACI e autoscuole.