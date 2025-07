Incidenti stradali: notte tragica a Frosinone e Potenza, sei morti in totale

Le autorità stanno indagando per ricostruire con precisione la dinamica di tutti gli episodi

È di sei vittime il tragico bilancio di una notte segnata da gravi incidenti stradali avvenuti a Frosinone e a Potenza.

Intorno alle 2:30, alle porte di Frosinone, lungo la via Casilina, si è verificato un violento scontro frontale tra due automobili, un'Alfa Romeo 147 e una Mercedes. L’impatto è stato devastante e per i quattro uomini a bordo dei due veicoli non c’è stato nulla da fare: sono morti sul colpo, nonostante i tempestivi tentativi di soccorso da parte dei sanitari.

Poche ore prima, a Potenza, si sono registrati altri due incidenti mortali. Il primo è avvenuto poco dopo la mezzanotte: un uomo di 64 anni ha perso il controllo del proprio mezzo, scivolando e impattando fatalmente contro l’asfalto. Nel secondo incidente, si è verificato un altro scontro frontale tra due auto: un uomo di 53 anni ha perso la vita, mentre una donna è rimasta ferita in modo lieve.

Le autorità stanno indagando per ricostruire con precisione la dinamica di tutti gli episodi. La notte tra sabato e domenica si conferma drammatica sulle strade italiane, con sei vite spezzate in poche ore.