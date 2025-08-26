Incontri gratuiti per promuovere il benessere e contrastare la sedentarietà

Un passo alla volta: salute e movimento nei Nodi Territoriali di Rimini

Prosegue anche in estate il ciclo di appuntamenti gratuiti dedicati alla promozione della salute, organizzati dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica di Rimini e dalla Casa della Comunità, con il sostegno delle amministrazioni comunali e delle associazioni locali.

Il prossimo incontro si terrà giovedì 28 agosto, dalle 16 alle 18, al Nodo Territoriale di Salute Centro Storico di Rimini (sala civica di via Gambalunga 106). L’iniziativa, dal titolo “Un passo alla volta”, sarà condotta da un tecnico dell’Attività Motoria insieme agli operatori del Dipartimento di Sanità Pubblica e si focalizzerà sui benefici del movimento e sulla prevenzione della sedentarietà, con particolare attenzione alle persone con patologie croniche e ai loro familiari.

La partecipazione è libera e gratuita. È consigliato indossare abbigliamento e calzature sportive.

Per informazioni e adesioni: [email protected]

o 334 3429196 (lun-ven, 9-12 e 14-16).