Incontro pubblico a Bellaria Igea Marina: confronto sul futuro della città

L’Amministrazione comunale e il sindaco Filippo Giorgetti incontrano i cittadini per discutere scuole, sanità e riqualificazione urban

Sono temi importanti, quelli che l’Amministrazione Comunale metterà sul piatto nel nuovo incontro con la cittadinanza organizzato per domani, martedì 24 febbraio. L’appuntamento, che segue quello analogo svoltosi a fine gennaio al Centro Culturale Vittorio Belli, è fissato per le ore 18.00 presso il Gran Bar, nel cuore di Bellaria centro.

Alla presenza del Sindaco Filippo Giorgetti e di una rappresentanza della Giunta, si parlerà anzitutto del futuro che attende gli spazi su cui insistono attualmente le strutture delle scuole primarie Carducci e Pascoli. Plessi che, come noto, cesseranno in via definitiva la propria funzione didattica con la realizzazione – che sarà completata già in tempi utili per il prossimo anno scolastico – della nuova, moderna scuola primaria di via Bellini. Un futuro che l’Amministrazione vuole sia di natura massimamente condivisa, secondo una progettazione partecipata nata dal confronto con la comunità di Bellaria Igea Marina.

Altro argomento all’ordine del giorno, lo stato dei lavori, svoltisi secondo programma e ora prossimi alla conclusione, per la costruzione della nuova Casa di Comunità. Un’opera chiave per la città, realizzata dall’Azienda Usl grazie a risorse legate a PNRR e “Fondo Kyoto” per circa 4 milioni di euro: una rigenerazione profonda dell’attuale polo sanitario presente proprio di fianco alla residenza comunale, di fatto quasi raddoppiato in termini di dimensioni. Intervento che consentirà di aumentare sensibilmente la qualità dei servizi legati alla salute a Bellaria Igea Marina, dalla pediatria alla medicina generale, dall’assistenza sulle cronicità alla diagnostica a distanza con telemedicina.

Infine, l’incontro pubblico di domani vedrà illustrare alla cittadinanza due significative riqualificazioni che interessano la fascia turistica. La prima interesserà alcune parti ammalorate bisognose di intervento, ad esempio il muretto che corre lato mare, del lungomare Colombo nel tratto da piazzale Kennedy al portocanale, a oltre 25 anni dalla realizzazione delle stesse. La seconda riguarderà proprio il portocanale, ed in particolare piazzale Capitaneria di Porto sul lato Igea: un’azione organica dal valore di circa 270.000 euro che ha l’obiettivo di restituire funzionalità, sicurezza e qualità architettonica a questa zona nevralgica della fascia turistica, a cominciare dalla pedana che accoglie la scritta ‘Bellaria Igea Marina'.