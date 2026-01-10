Indagati i gestori del gruppo social sessista “Mia Moglie”

Decreti di perquisizione emessi dalla Procura di Roma dopo le segnalazioni alla Polizia Postale

La Polizia di Stato ha eseguito i decreti di perquisizione emessi dalla Procura della Repubblica di Roma nei confronti di alcune persone ritenute coinvolte nell’attivazione e nella gestione della pagina Facebook denominata “Mia Moglie”, finita al centro di numerose segnalazioni per contenuti ritenuti sessisti.

Le segnalazioni erano pervenute nel mese di agosto scorso attraverso il sito della Polizia Postale, dando avvio a un’attività investigativa che ha consentito di ricostruire la struttura di gestione del gruppo social. Le indagini hanno portato all’identificazione di una donna di 52 anni e di un giovane di 24 anni, oltre all’individuazione del titolare dell’account utilizzato per amministrare la pagina.

Quest’ultimo, un uomo di 70 anni residente in provincia di Lecce, è deceduto il 30 marzo 2025. Nonostante ciò, l’attività investigativa è proseguita per accertare eventuali responsabilità penali degli altri soggetti coinvolti.

Nel corso delle perquisizioni sono stati sequestrati diversi dispositivi informatici, che verranno ora sottoposti ad analisi tecnica per chiarire il ruolo degli indagati e definire le singole responsabilità nell’ambito della gestione e diffusione dei contenuti pubblicati sul gruppo.