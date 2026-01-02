Indagato per la morte di Aurora Livoli, 19 anni, a Milano

Fermato un uomo di 57 anni dopo una tentata rapina, mentre l’autopsia è ancora in corso

C’è un indagato per la morte di Aurora Livoli, la 19enne il cui cadavere è stato trovato lunedì scorso in un cortile di via Paruta, alla periferia nord di Milano. Si tratta di un cittadino peruviano di 57 anni, fermato dai carabinieri il giorno successivo al ritrovamento del corpo, a seguito di una tentata rapina commessa poco prima dell’incontro con la ragazza.

Secondo quanto ricostruito, in un video i due sono ritratti insieme sulla metropolitana. Intanto, l’autopsia è ancora in corso e dovrà chiarire le cause del decesso della giovane.