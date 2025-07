Indagato per violenza sessuale in Perù, rintracciato e arrestato in un hotel di RIvabella

Il giovane, di nazionalità peruviana, rischia nel suo paese, in caso di condanna, pena fino a 26 anni

Un giovane di nazionalità peruviana è stato arrestato ieri (lunedì 30 giugno), a Rimini, in esecuzione di un mandato di arresto internazionale emesso dalle autorità giudiziarie del Perù. Il giovane, fermato dalla Polizia, è indagato nel suo paese per violenza sessuale: secondo le leggi del suo Stato, rischia una condanna a una pena fino a 26 anni di reclusione. L'arresto è avvenuto durante un servizio di controllo del territorio, a seguito di una segnalazione Interpol in banca dati: l'uomo era alloggiato in una struttura ricettiva di Rivabella.