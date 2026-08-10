Indagine: Rimini tra le migliori spiagge d’Europa per rapporto qualità-prezzo

Quarta nel ranking 2026 di Omio: 113 euro il costo medio dell’hotel e 23,30 euro per i principali consumi in spiaggia

Nel pieno della stagione balneare, il dibattito sull'accesso libero al mare e sui costi dei servizi in spiaggia torna al centro dell’attenzione. In diverse località, le amministrazioni stanno intensificando i controlli su strutture e barriere che limitano l’accesso al litorale, mentre sullo sfondo si avvicina il tema delle concessioni demaniali.

In questo contesto, Omio, piattaforma di prenotazione viaggi in treno, autobus, aereo e traghetto, pubblica l’edizione 2026 del suo ranking annuale delle migliori spiagge d’Europa basato su una combinazione di convenienza economica e qualità dell’esperienza in spiaggia. Lo studio mette a confronto 75 spiagge europee, analizzando i costi medi di soggiorno ad agosto 2026 e i prezzi di alcuni dei principali servizi e consumi balneari, tra cui lettino e ombrellone, gelato, Spritz e caffè freddo. La valutazione tiene inoltre conto di indicatori legati alla qualità e all’attrattività delle destinazioni, come la presenza della Bandiera Blu, le temperature medie e la popolarità.

Italia nella Top 10 europea: Rimini guida le spiagge “best value”

Nel ranking complessivo 2026, l’Italia porta tre spiagge nella Top 10 per rapporto qualità-prezzo:

Quanto costa davvero una giornata in spiaggia: i dati per l’Italia

Il quadro emerge dall’analisi delle 11 spiagge italiane incluse nel campione 2026, che restituisce una fotografia dei principali costi di una giornata al mare:

Lettino + ombrellone: 19,11 € in media

Aperol Spritz: 7,81 € in media

Gelato: 2,23 € in media

Caffè freddo: 2,66 € in media

Tabella 2 – Le 10 migliori spiagge italiane

Beach Day Basket parziale: calcolato sulla base di 3 componenti disponibili (lettino ombrellone non presente nel set dati).

Confronto europeo: Italia tra Spagna e Francia

Nel confronto europeo tra i Paesi con un campione statisticamente sufficiente (almeno 5 spiagge incluse nel dataset), l’Italia si colloca in una posizione intermedia tra Spagna e Francia per costo di una giornata tipo al mare.

I valori riportati rappresentano la somma del Beach Day Basket (BDB), ovvero il costo stimato di una giornata in spiaggia calcolato come combinazione di lettino + ombrellone (dove disponibile), un gelato, un Aperol Spritz e un caffè freddo, escluso il costo dell’alloggio.

Regno Unito: 19,37 €

Spagna: 23,03 €

Grecia: 26,80 €

Italia: 28,34 €

Germania: 28,80 €

Francia: 33,46 €

Con un Beach Day Basket medio di 28,34 €, l’Italia risulta più conveniente della Francia (33,46 €) ma leggermente più costosa rispetto a Spagna (23,03 €) e Grecia (26,80 €), confermando un posizionamento equilibrato tra accessibilità dei servizi balneari e qualità dell’esperienza offerta.