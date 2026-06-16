Inflazione al +3,6%: Federconsumatori Rimini lancia l’allarme sul caro-vita

Energia e servizi trainano i rincari, mentre l’associazione stima un aggravio medio di oltre 1.300 euro annui per famiglia

A Rimini l’inflazione nel mese di maggio raggiunge il +3,6%, con un’accelerazione trainata soprattutto dall’aumento dei prezzi dell’energia (+5,1%), ma anche da altri settori chiave dell’economia quotidiana.

Stabile il “carrello della spesa” alimentare, che si attesta a +2,5%, mentre crescono in modo significativo i costi dei trasporti (+4,9%), dei servizi di ristorazione e alloggio (+5,5%), dei servizi finanziari e assicurativi (+4,5%) e dell’assistenza alla persona (+4,1%).

Secondo Federconsumatori, il quadro locale conferma le stime elaborate nelle scorse settimane: “L’impatto della crescita dei prezzi si traduce per le famiglie riminesi in un aggravio medio annuo di circa 1.300 euro a nucleo familiare”.

L’associazione esprime preoccupazione per la possibile stabilizzazione di questi aumenti: “Temiamo che questa dinamica si consolidi indipendentemente dall’evoluzione dei conflitti internazionali”, sottolinea Federconsumatori, che richiama la necessità di interventi urgenti contro le speculazioni.

Tra le misure indicate, il taglio più ampio e duraturo delle accise sui carburanti e una rimodulazione dell’Iva sui beni essenziali. L’associazione chiede inoltre il disaccoppiamento tra il prezzo dell’energia elettrica e quello del gas.

“Serve anche un bonus energia più forte e rivolto a una platea più ampia di famiglie”, si legge nella nota, insieme alla proposta di un fondo contro la povertà energetica e alimentare.

Federconsumatori sollecita poi la riforma degli oneri di sistema, con il trasferimento di una parte sulla fiscalità generale, e un rafforzamento dei controlli contro le speculazioni nelle filiere.

Infine, l’associazione chiede di tassare gli extraprofitti delle aziende energetiche per finanziare misure di sostegno alle famiglie più fragili.