Inflazione in risalita a dicembre: +0,2% su base mensile e +1,2% annua
Secondo l’Istat, nel 2025 i prezzi al consumo crescono in media dell’1,5%, in accelerazione rispetto al 2024. L’indice torna positivo dopo tre mesi di cali
Secondo le stime preliminari dell’Istat, nel mese di dicembre 2025 l’inflazione torna a salire. L’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (Nic), al netto dei tabacchi, registra infatti un aumento dello 0,2% su base mensile e dell’1,2% su base annua, in lieve accelerazione rispetto al +1,1% di novembre e tornando sui livelli di ottobre.
Il dato segna un’inversione di tendenza dopo tre mesi consecutivi di flessione dell’indice, registrati tra settembre e novembre. A dicembre, dunque, i prezzi tornano a crescere, contribuendo a un bilancio annuo più dinamico rispetto all’anno precedente.
“Nella media del 2025 i prezzi al consumo risultano cresciuti dell’1,5% rispetto all’anno precedente, in accelerazione rispetto al dato registrato nel 2024, quando l’aumento si era fermato all’1,0%”, sottolinea l’Istat nel commento diffuso insieme alle stime.
Il ritorno dell’inflazione su valori positivi a fine anno conferma una fase di graduale ripresa della dinamica dei prezzi, pur restando su livelli contenuti rispetto ai picchi osservati negli anni precedenti.