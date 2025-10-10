Infortuni ed errori, lo Young Santarcangelo non vince da 3 gare: ora la prova Sampierana

Il ds Scattolari: "Il percorso di crescita non è mai lineare. Io sono contento. Mercato di dicembre? Recuperiamo gli infortunati"

di Riccardo Giannini

Dopo la bella e rotonda vittoria sul campo del Mesola, lo Young Santarcangelo si è inceppato. I gialloblù hanno perso con Mezzolara e Sant'Agostino al Mazzola e pareggiato in trasferta sul campo del Sanpaimola. Domenica all'orizzonte c'è la difficile gara sul campo della Sampierana, la squadra del presidente Melini, che a Santarcangelo ha scritto pagine di storie indimenticabili, come ds, durante la presidenza Brolli. A preoccupare, in casa clementina, non è però la classifica, ma gli assenti. Pesa, in particolar modo, l'infortunio di Giacomo Cecconi, che è in sostanza l'unico centravanti di peso. Mister Riccipetitoni domenica dovrà rinunciare anche a Vitucci, allo squalificato Sorrentino, a Zaghini e Maioli, pure Galassi è in forse. Le condizioni di Drudi verranno valutate, mentre la buona notizia è rappresentata dal ritorno in gruppo di capitan Fuchi. Il ds Luca Scattolari, fresco neo papà per la seconda volta (auguri), è però fiducioso: "Stiamo facendo un percorso: come tale, non è mai una linea retta e continua. Siamo consapevoli che si debba fare qualcosa di più. Ma io sono contento, in questo momento non guardo alla classifica. Vedo la squadra lavorare quotidianamente, siamo una squadra molto mentalizzata, focalizzata sul percorso di crescita. Impegno e dedizione quotidiana portano la prestazione, quella finora non è quasi mai mancata. Poi i risultati possono arrivare o non arrivare".

Scattolari ha pienamente fiducia nel gruppo squadra: "Il nostro mercato di dicembre? Recuperare gli infortunati", commenta laconicamente. Il ds clementino analizza le ultime partite dello Young Santarcangelo: "Secondo me, a parte con il Sant'Agostino, la prestazione c'è sempre stata. Con il Mezzolara abbiamo fatto la miglior partita della stagione, poi purtroppo il risultato lo determinano gli episodi e non siamo stati bravi a farli girare dalla nostra parte. Con il Sanpaimola è stata una partita particolare, non ci aspettavamo quel campo lì, eravamo forse dell'idea di giocare su campi simili al nostro e quindi abbiamo fatto fatica a esprimere il nostro gioco. L'approccio alla partita è stato difficile. Poi chiaro che ci manca un po' di esperienza: dopo il vantaggio, avremmo dovuto portare a casa la vittoria, invece abbiamo rischiato di perdere. Ma per intensità e ritmo il Sanpaimola si è dimostrato un'ottima squadra".

Contro il Sant'Agostino, domenica scorsa, il Santarcangelo invece ha avuto una brutta battuta d'arresto, non solo per il punteggio di 3-1: "Ma è una di quelle partite che si inserisce negli incidenti di percorso. Abbiamo qualche giocatore fuori per infortunio, c'è chi sta giocando e accumulando un minutaggio importante, abbiamo giocato la gara di coppa nell'infrasettimanale. Si fa male Maioli, Sorrentino si fa espellere al 24' e un minuto dopo prendiamo gol su un errore difensivo. Ecco, i famosi episodi che vanno a determinare una partita". Analisi chiara, quella del ds. Con la Sampierana servirà più attenzione: "La Sampierana è una squadra tosta, che comunque conosce bene questa categoria, ha giocatori anche di categoria superiore. Abbiamo visto la loro forza sul campo, nella gara di Coppa. Ora sta a noi dimostrare la nostra forza: abbiamo entrambi desiderio di rivalsa, arrivando da momenti poco positivi sul fronte dei risultati".