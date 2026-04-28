Infortuni sul lavoro in aumento a Rimini, interrogazione in Regione

Marcello (FdI) segnala +16% nei primi mesi del 2026: “Serve rafforzare prevenzione, controlli e formazione in vista della stagione estiva”

Il consigliere regionale Nicola Marcello ha presentato un’interrogazione alla Giunta dell’Emilia-Romagna per chiedere chiarimenti sull’aumento degli infortuni sul lavoro nella provincia di Rimini e sulle misure di prevenzione in vista dell’estate.

Nel documento, Marcello richiama la Giornata mondiale per la salute e sicurezza sul lavoro del 28 aprile e sottolinea come il tema della sicurezza “non possa essere considerato secondario, ma rappresenti un elemento fondamentale per la dignità dei lavoratori e per il sistema produttivo”.

Secondo i dati riportati, nei primi due mesi del 2026 in provincia di Rimini sarebbero stati denunciati 739 infortuni, con un aumento di circa il 16% rispetto allo stesso periodo del 2025, un dato superiore alla media regionale. Crescono anche le denunce di malattie professionali, segnale di possibili criticità strutturali legate alle condizioni di lavoro.

Marcello evidenzia inoltre le caratteristiche del territorio riminese, tra lavoro stagionale, forte presenza di PMI e alta rotazione del personale, fattori che possono incidere sulla formazione e sull’applicazione delle misure di sicurezza.

Con l’avvicinarsi della stagione turistica, l’interrogazione richiama l’attenzione sull’aumento dell’occupazione nei settori dei servizi, della ristorazione e dell’accoglienza, spesso con inserimenti rapidi e tempi ridotti di formazione.

Da qui la richiesta alla Regione di sapere se sia a conoscenza del trend, quali azioni intenda mettere in campo per contrastarlo e se siano previsti interventi specifici di controllo e prevenzione nei settori più esposti.

“Serve rafforzare le azioni di vigilanza, formazione e sensibilizzazione per prevenire ulteriori infortuni e garantire condizioni di lavoro sicure”, è la sintesi della posizione espressa nell’atto ispettivo.