Infrastrutture elettriche a Riccione: i cantieri nella zona artigianale non si fermano

Ripartiti in anticipo i lavori alla rotonda dell'Amicizia. In viale Empoli modificato il tracciato per evitare l'abbattimento di un albero

I lavori corrono sotto le strade della zona artigianale di Riccione e, questa volta, il percorso dei nuovi cavi è stato modificato per lasciare al suo posto un grande Cedro dell'Atlante. È una delle novità emerse durante gli interventi di Terna per il riassetto della rete elettrica cittadina, mentre alla rotonda dell'Amicizia le operazioni per l'interramento dell'elettrodotto sono ripartite in anticipo rispetto ai tempi previsti.

Nella zona artigianale il cantiere è rimasto attivo anche durante l'estate. Gli interventi fanno parte di un lotto più ampio che comprende viale Sardegna, la Statale 16, viale Ascoli Piceno, viale Toscana, viale Empoli, viale Da Verrazzano e viale Tirreno. In totale è prevista la posa di circa 8 chilometri di nuovi cavi interrati. Proprio durante i lavori in viale Empoli è stata individuata una soluzione per tutelare uno degli alberi presenti nell'area pubblica vicino all'ingresso della stazione Terna. Il progetto iniziale prevedeva la rimozione del grande Cedro dell'Atlante. Durante gli scavi nel parcheggio parallelo a viale Empoli, all'altezza dell'incrocio con viale del Progresso in direzione dell'autostrada, i tecnici di Terna e gli uffici comunali hanno però concordato una modifica del percorso.

La condotta passerà nella fascia verde pubblica parallela alla recinzione della stazione Terna e, una volta arrivata all'altezza dell'albero, verrà deviata in modo da consentire di conservare integralmente il cedro. "Nel corso delle lavorazioni abbiamo concordato e trovato una soluzione per evitare l'abbattimento del Cedro dell'Atlante di viale del Progresso", sottolineano gli assessori ai Lavori pubblici Simone Imola e all'Ambiente Christian Andruccioli. I due amministratori definiscono gli interventi di Terna "estremamente importanti, attesi da tempo e fondamentali per rendere più sicuro ed efficiente il sistema elettrico", soprattutto durante l'estate, e ringraziano i tecnici per la collaborazione.

Intanto, da lunedì 14 settembre, sono ripartite in anticipo anche le operazioni alla rotonda dell'Amicizia, tra viale Tirreno e viale Ascoli Piceno, lo snodo viario situato sotto l'Aquafan. L'accelerazione dei lavori consentirà di procedere più rapidamente con l'interramento dei cavi e di concentrare la riasfaltatura finale in un unico intervento, evitando di dover effettuare nuovi scavi successivamente. Una volta completate le opere, Terna provvederà al ripristino dell'intero manto stradale. Fino alla fine di ottobre la circolazione nella zona subirà alcune modifiche. Sarà istituito il senso unico alternato, regolato da movieri o semafori, mentre saranno in vigore il divieto di sosta 24 ore su 24, il divieto di sorpasso e il limite di velocità fissato a 10 chilometri orari. Il progetto complessivo porterà anche alla demolizione di 9 chilometri di linee aeree e alla rimozione di oltre 40 tralicci. Il Comune manterrà un monitoraggio costante dell'andamento dei lavori con l'obiettivo di contenere, per quanto possibile, i disagi legati ai cantieri.