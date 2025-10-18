Ingoia una chiave, operato d'urgenza al 'Bufalini'

Scene di follia a Cesenatico: aggressore bloccato con lo spray

Un 46enne magrebino, già noto alle forze dell’ordine, è stato protagonista di un episodio di forte agitazione a Cesenatico. Dopo aver aggredito verbalmente i passanti e rischiato di farsi investire, è stato bloccato dai carabinieri con lo spray urticante. Portato in caserma e poi al pronto soccorso di Cesena, l’uomo ha ingoiato una chiave, costringendo i medici a operarlo d’urgenza per rimuoverla. Ora si trova in ospedale, in attesa che le autorità decidano se denunciarlo o avviare le procedure di espulsione.