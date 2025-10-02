Inizia la stagione invernale del Top Club Show Dinner al Frontemare di Rimini

Cena spettacolo, dj set e intrattenimento di livello internazionale per la nuova stagione

Il Top Club Show Dinner di Rimini si prepara a inaugurare la stagione invernale con un evento che unisce cucina raffinata, spettacolo e musica. L’appuntamento è fissato per venerdì 3 ottobre, quando il Frontemare di Rimini ospiterà l'evento "Cena Spettacolo per l'Inaugurazione della Stagione Invernale", una serata che promette eleganza e intrattenimento.

21:00 – Inizio cena spettacolo con deejay set di Luca Procacci e voce di Alex F.

23.00 - Serata disco con deejay set di Gianni Morri Direzione artistica: Cristina Venzi

Ingresso dopocena drink incluso: 23:00 c.a

L’evento del 3 ottobre al Frontemare di Rimini rappresenta l’inizio di una stagione ricca di appuntamenti, pensati per sorprendere anche il pubblico più esigente.

La "Cena Spettacolo per l'Inaugurazione della Stagione Invernale" è l’occasione ideale per inaugurare la stagione con stile, eleganza e divertimento.

Info e prenotazioni:

Viale Principe di Piemonte 30, fronte spiaggia 148, Rimini

Tel: 0541 478542 – https://www.frontemarerimini.it/

Frontemare, il Regno del Divertimento a Rimini, offre un’esperienza unica. Situato in una posizione privilegiata di fronte al mare, il locale si presta perfettamente per dinner party, serate a tema, concerti live e dj set. Aperto ogni venerdì, sabato e domenica, Frontemare ha ideato tre format differenti per accontentare gli appassionati di ogni genere musicale. Dal TOP Club del venerdì, lo Show Dinner più elegante della Riviera, ai coinvolgenti concerti live delle migliori band del sabato sera, fino ad arrivare all’atmosfera vibrante dell’Apericena Latina della domenica sera. Il locale è poi predisposto all’organizzazione di cene aziendali, compleanni ed eventi privati.