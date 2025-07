Iniziata la demolizione del ponte che da Novafeltria collega Maiolo

Via alla demolizione del ponte tra Novafeltria e Maiolo: abbattute le campate laterali, svolta per la viabilità in alta Valmarecchia.

È ufficialmente partita oggi, venerdì 4 luglio, la fase più spettacolare e visibile della demolizione del vecchio ponte che da Novafeltria, lungo la strada provinciale n. 107 Palazzo Ca’ Migliore, collega il Comune di Maiolo. Nel pomeriggio sono state abbattute le campate laterali: un passo decisivo verso il rinnovo di un’infrastruttura strategica per l’intera alta Valmarecchia.

Il cantiere, come già comunicato dalla nostra testata giornalistica, è stato avviato l’11 giugno scorso. Oggi, dopo le necessarie operazioni preliminari di messa in sicurezza e preparazione, le prime porzioni del ponte sono crollate sotto il controllo degli operai e dei tecnici specializzati. Rimane in piedi solo la campata centrale quella che passa sopra lo scorrimento del fiume Marecchia, che verrà abbattuta nei prossimi giorni, completando così la fase di demolizione.

Il vecchio ponte risaliva agli anni Sessanta e non era più adeguato alle attuali esigenze di sicurezza, portata e funzionalità. L’opera di demolizione e ricostruzione rientra in un investimento complessivo di 5.350.000 euro, un intervento di rilevanza strategica per i Comuni di Novafeltria e Maiolo, per tutta l’alta Valmarecchia e per il territorio provinciale nel suo complesso.

Il nuovo ponte di Maiolo sarà lungo 149 metri, dotato di due corsie e passerelle ciclopedonali su entrambi i lati, rispondendo così alle esigenze sia del traffico veicolare che della mobilità dolce. I lavori del cantiere dureranno circa 12 mesi: l’inaugurazione del nuovo ponte è prevista per l’estate del 2026.