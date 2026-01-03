Inizio d’anno con il maltempo: arriva la neve in pianura e piogge localmente abbondanti

Asciutto al Sud e al Nord, venti forti e mareggiate lungo il Centro Italia

L’inizio del nuovo anno sarà caratterizzato da condizioni meteorologiche instabili su gran parte dell’Italia. Durante il weekend, masse d’aria di diversa origine si scontreranno sul Centro Italia, provocando piogge diffuse e localmente abbondanti, in particolare sul versante tirrenico.

L’aria polare in arrivo dal Nord si mescolerà con correnti subtropicali, determinando precipitazioni anche nevose al Nord e, in alcune zone, fino in pianura. Sul versante centrale si registreranno anche venti forti, con possibili mareggiate lungo le coste.

Al contrario, il Nord estremo e il Sud resteranno per lo più asciutti, con il maltempo concentrato soprattutto su Lazio, Toscana e Campania. Sui crinali appenninici sono attesi venti intensi che renderanno il tempo più turbolento.

In sintesi, il weekend iniziale del 2026 porterà piogge e neve al Centro-Nord, venti sostenuti e condizioni asciutte al Sud, segnando un vero avvio d’anno con il maltempo.