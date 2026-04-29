Inline Freestyle, Riccione domina il campionato regionale: è la squadra da battere

Cinque ori, un argento e tre bronzi a Imola nel Roller Cross

Un weekend da incorniciare, una prova di forza che non ha lasciato scampo agli avversari. Domenica 26 aprile, con la tappa di Imola dedicata al Roller Cross, si è concluso ufficialmente il Campionato Regionale Inline Freestyle. Il verdetto è inequivocabile: il Pattinaggio Riccione è la squadra da battere.

Gli atleti della Perla Verde hanno letteralmente dominato i match, trasformando le "battaglie a quattro" in una parata trionfale. Agili, determinati e dotati di una velocità esplosiva, i ragazzi riccionesi hanno mostrato una sicurezza tecnica superiore, stroncando sul nascere ogni tentativo di rimonta degli sfidanti.





Il gradino più alto del podio è diventato "proprietà privata" del Riccione grazie alle prestazioni straordinarie di Mariasole Mazzini, Alessandra Casadei, Kevin Bellucci, Nicole Perrone e Gioia Terenzi.

A completare il successo della spedizione sono arrivati l'ottimo secondo posto di Sara Bartolini e i preziosissimi bronzi di Pietro Giannini, Sirio Adorni e Irene Ragusa. Cinque medaglie d'oro che, sommate agli ottimi piazzamenti di tutto il collettivo, hanno permesso alla società di staccare nettamente le altre squadre, conquistando il primo posto assoluto nella classifica della Regione Emilia-Romagna.

Il calendario delle gare resta comunque serratissimo: dopo i successi regionali, la squadra è già pronta per la prossima trasferta in Piemonte. Occhi puntati anche per il primo week end di giugno che segnerà l’esordio stagionale in Coppa del Mondo dei talenti riccionesi chiamati a rappresentare la città in prima linea.





Grande soddisfazione è stata espressa dal Presidente Gigliola Mattei e dalle allenatrici Marianna Mazzini e Ombretta Del Prete, che hanno voluto ringraziare i ragazzi per l’impegno e la grinta: "Siamo orgogliose di questo gruppo che non smette mai di stupire”.



