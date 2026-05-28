Innovatori cercasi: scade il 31 maggio il bando della 25ª edizione di Nuove Idee Nuove Imprese

Premi per oltre 25mila euro

C’è tempo fino al 31 maggio per partecipare alla 25ª edizione di Nuove Idee Nuove Imprese, la business plan competition che da un quarto di secolo accompagna la nascita di nuove imprese innovative tra la Romagna e la Repubblica di San Marino.

La partecipazione è gratuita ed è rivolta ad aspiranti imprenditori, team e neoimprenditori che abbiano avviato un’attività da non più di 24 mesi. È possibile candidarsi con un’idea d’impresa anche in fase iniziale, sia individualmente sia in gruppo, compilando il modulo online disponibile sul sito www.nuoveideenuoveimprese.it.

L’edizione 2025 presenta importanti novità, a partire da un montepremi complessivo di oltre 25 mila euro.

La competizione non rappresenta soltanto una sfida economica, ma un vero e proprio ecosistema di accelerazione strutturato in tappe.

Un programma in due fasi - Tutti i candidati ammessi avranno accesso a una prima fase di orientamento e formazione gratuita a Rimini, nel mese di giugno, coordinata dai docenti del Dipartimento di Scienze Aziendali dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna. I team selezionati per la seconda fase accederanno poi a un percorso avanzato a partire da ottobre 2026 propedeutico alla stesura del Business Plan finale e alla successiva sessione di pitch davanti al Comitato Tecnico-Scientifico.

Incubazione e Mentorship - I vincitori e i finalisti meritevoli potranno contare su importanti servizi reali di supporto alla crescita. Tra questi, spiccano i percorsi di incubazione gratuita presso Cesenalab, i pacchetti di coaching e consulenza specialistica forniti da Romagna Tech.

Consulenze e agevolazioni sul territorio- Sul fronte sammarinese il Premio "San Marino Innovation" offrirà l'accesso gratuito per il primo anno al Regime Innovazione (del valore di 3.000 euro), a cui si aggiunge l'assistenza legale dello studio Prospectra. Lo Studio Skema garantirà consulenza societaria e fiscale in Romagna, mentre Confindustria Romagna e ANIS offriranno due anni di iscrizione gratuita alle rispettive associazioni a supporto dello sviluppo del network aziendale. Infine, il Premio Tecnopolo di Rimini è finalizzato a promuovere il progetto con il miglior potenziale di contributo alla sostenibilità ambientale.

Ai primi tre classificati andranno premi in denaro rispettivamente da 10.000, 6.000 e 3.000 euro. Sono inoltre previsti premi speciali assegnati dai partner dell’iniziativa:

Premio speciale “Gruppo SGR” da 2.000 euro;

Premio speciale “Fom Industrie – alla memoria di Federico Tamburini” da 2.000 euro;

Premio speciale “Linea Sterile – Challenge Lavanderia Intelligente” da 1.500 euro;

Premio SUMS da 1.000 euro destinato alla migliore startup della Repubblica di San Marino.

L’Assemblea dei Soci dell’Associazione Nuove Idee Nuove Imprese si è riunita per il rinnovo del Consiglio Direttivo in carica per il prossimo triennio (2026-2029). All’unanimità, Maurizio Focchi è stato rieletto Presidente dell'Associazione, sancendo una linea di forte continuità strategica e istituzionale. Confermato alla vicepresidenza Leonardo Tagliente. Il nuovo Consiglio Direttivo vede inoltre l’elezione in qualità di consiglieri di Marco Baroni, Paola Giuri, Alessandro Pettinari, Giovanni Lezzi e Maurizio Temeroli. Roberto Berardi è stato nominato Revisore dei Conti.

Il concorso Nuove Idee Nuove Imprese è realizzato grazie al sostegno economico, tecnico-scientifico, logistico ed organizzativo dei Soci: Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini, Confindustria Romagna, Associazione Nazionale dell’Industria Sammarinese, Uni.Rimini SpA – Società Consortile per l’Università nel riminese, SUMS Società Unione Mutuo Soccorso della Repubblica di San Marino, Università degli Studi della Repubblica di San Marino, Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini, Camera di Commercio della Repubblica di San Marino, San Marino Innovation.