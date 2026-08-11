Innovazione culturale e tradizione romagnola: al via la manifestazione del collettivo Ikigai

L'evento al Tortuga Beach dal 14 al 16 agosto

Il Tortuga Beach per il Ferragosto punterà anche quest'anno sulla cultura contemporanea, provando a mescolare musica e arti visive, con un occhio all'Europa e i piedi ben piantati sulla battigia: riecco – nella sua versione ferragostana - il Lotus Pulse, l'evento universale creato dal collettivo Ikigai, che come ogni estate proverà a costruire un ponte tra la Riviera e il mondo. Partendo dalla suggestione di una location che continua a fare la differenza: per tre giorni, dal 14 al 16 agosto, il Tortuga metterà infatti a disposizione i propri spazi, dal chiringuito ai campi da beach volley, con la sua spiaggia attrezzata, la cucina aperta fino a tarda notte e l'iconico pranzone di Ferragosto a piedi nudi sulla sabbia. E se il pattino da salvataggio resta, a pari merito con la piadina, uno dei simboli più autentici della Riviera, quale miglior tributo all'arte romagnola di un live painting direttamente sul moscone? A dipingerlo completamente, personalizzando l'imbarcazione a remi con i simboli del Lotus, sarà il pittore e tatuatore riminese Emanuele Giorgi. Tra tarocchi, ballerini e workshop di serigrafia, con maglie personalizzate create ad hoc per il festival, sarà La Santa ad inaugurare la nuova edizione del Festival (14 agosto). La dj e producer iberica è tra la guest star più attese: un nome di spicco nella scena house internazionale che ha già condiviso il booth con i più importanti artisti del mondo, da Seth Troxler a The Martinez Brother. I suoi set, costruiti su sensibilità, armonia e groove, spaziano dal minimal deep tech all'house music, passando per afro teach e ritmi latini. Un tocco internazionale per una line up che, dalla commerciale fino all'hip hop, proverà a mettere insieme i migliori artisti della riviera romagnola. Dal dj latino Polin, tra i più amati e conosciuti interpreti raggeaton della riviera romagnola, fino al rapper sammarinese Irol che porterà sulla sabbia rovente di Rimini il suo riconoscibillimo flow, unendo la breackdance ad una performace di freestyle. La musicista bulgara Desislava Kondova, primo violino in orchestre internazionali come la Sofia Philharmonic Orchestra e la New Symphony Orchestra, mescolerà invece per l'occasione il suo repertorio classico alle sonorità e ai ritmi dell'elettronica moderna. E poi ancora: Pakkio Sans, Aloi, Amnesia Backs, il cantautore Ciri Ceccarini, Federico Santini, Francesca Amore, Francis P, Mentirosa, Nany, Nineteen, Rough Paarquet, Martina Pagani e l'iconico Karaoke di Karatrash, ormai appuntamento fisso al Tortuga Beach. Insomma, un evento che profuma di internazionalità e che mira a differenziarsi dai canonici Ferragosto che hanno caratterizzato la riviera fino agli anni Duemila.





