Viabilità Rimini Rimini, Rione Clodio: "Soffocati dal traffico per salvare il Borgo San Giuliano"

Il Comitato dei residenti denuncia oltre 6mila veicoli al giorno in via Ducale: "Borgo San Giuliano è stato tutelato, noi siamo penalizzati". Chiesti nuovi dati e soluzioni alternative

La pedonalizzazione del Ponte di Tiberio ha migliorato la vivibilità di Borgo San Giuliano, ma avrebbe trasferito il peso del traffico sul vicino Rione Clodio. È la denuncia del Comitato Residenti, che chiede al Comune di Rimini di rivedere la riorganizzazione della viabilità e rendere pubblici i dati sui flussi di veicoli.

Al centro della contestazione ci sono soprattutto via Ducale e via Clodia, diventate parte del percorso obbligato per raggiungere il lungomare dopo la chiusura del ponte al traffico. Secondo i dati comunali acquisiti dal Comitato attraverso un accesso agli atti, nel 2024 via Ducale è stata attraversata da circa 2,3 milioni di veicoli, oltre 6mila al giorno, nonostante la carreggiata sia larga meno di cinque metri.

Il Comitato contesta anche il dato, più volte rivendicato dall'Amministrazione, della riduzione di circa 12mila veicoli al giorno nel traffico di attraversamento del centro storico. «Occorre chiarire quali strade siano state considerate e dove si sia riversata la circolazione», sottolineano i residenti, che lamentano rumore, emissioni e congestione a ridosso delle abitazioni.

«Siamo felici che Borgo San Giuliano sia stato valorizzato e tutelato, ma non possiamo accettare che il miglioramento di un quartiere avvenga a discapito di un altro», è la posizione del Comitato, che ricorda anche il progetto di un tunnel alternativo al Ponte di Tiberio, presentato nel 2010 e mai realizzato.

Viale Tiberio anni 70

La richiesta all'Amministrazione è di pubblicare i dati sul traffico, aggiornare le rilevazioni e valutare interventi per ridurre i veicoli di attraversamento nel Rione Clodio, senza escludere soluzioni infrastrutturali alternative. «Il Ponte di Tiberio merita di essere tutelato, Borgo San Giuliano merita di essere vivibile, ma anche il Rione Clodio merita rispetto», conclude il Comitato.