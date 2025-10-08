Innovazione in vetrina a Rimini: al Demo Day le startup romagnole presentano il futuro

Il 15 ottobre 22 realtà innovative si confrontano con investitori e imprese al Palacongressi, tra tecnologia, sostenibilità e intelligenza artificiale

Si terrà il prossimo 15 ottobre, dalle 16.30, al Palacongressi di Rimini, il "Demo Day" di RSN - Romagna Startup Network: un pomeriggio di innovazione e opportunità sia per 22 startup selezionate che presenteranno i propri progetti a una platea qualificata di investitori e rappresentanti economici, sia per le imprese che avranno la possibilità di anticipare trend e cogliere opportunità di business.

La Camera di commercio della Romagna, attraverso la sua Azienda Speciale CISE - Centro per l'Innovazione e lo Sviluppo Economico, sostiene e promuove il Demo Day di Romagna Startup Network. L'appuntamento è fissato per il 15 ottobre 2025 al Palacongressi di Rimini, dalle 16.30, dove 22 startup innovative, che sono state selezionate e accompagnate nel percorso di incubazione o accelerazione di Romagna Startup Network, avranno l'opportunità di presentarsi a imprese e investitori.

Il Demo Day rappresenta un momento di incontro tra l'ecosistema startup del territorio e una platea qualificata di investitori, business angels e rappresentanti di aziende, con l'obiettivo di favorire la nascita di sinergie, partnership e opportunità concrete di finanziamento.

L'evento vedrà le 22 startup innovative - che spaziano dai settori deeptech e spaziale al benessere e sostenibilità, dal digitale e AI alla moda e manifattura avanzata - presentare i propri progetti attraverso sessioni di pitch, seguite da interventi dedicati a venture capital e investimenti e testimonianze imprenditoriali.

L'evento è un’occasione strategica anche per le imprese del territorio, per scoprire soluzioni innovative che anticipano trend di mercato, valutare potenziali partnership strategiche e identificare opportunità di investimento nell'ecosistema startup.

Il programma include momenti di networking strutturato con aree dedicate agli incontri tra startup e potenziali investitori, welcome drink e aperitivo finale.

All’evento partecipano Stiven Muccioli e Alberto Giusti, esperti di venture capital e investimenti in startup, e Valeria Cagnina, imprenditrice e testimonial dell'innovazione giovanile. La moderazione è affidata a Diego De Simone, co-founder di Fattor Comune, autore e figura di riferimento nell'ecosistema dell'innovazione.

Il Demo Day è frutto di una partnership strategica tra Romagna Tech, CISE - Centro per l'Innovazione e lo Sviluppo Economico, e Fondazione Piano Strategico, con il coordinamento organizzativo di Fattor Comune e si inserisce nel percorso strutturato di incubazione e accelerazione che ha accompagnato le startup nella validazione del business model, nello sviluppo del prodotto e nella preparazione al mercato, confermando la Romagna come territorio fertile per l'innovazione.

Informazioni e registrazione

L'evento è gratuito e aperto a imprenditori, investitori, rappresentanti di imprese e a tutti gli interessati all'ecosistema dell'innovazione.

Registrazione obbligatoria entro il 13/10/2025 al sito: https://www.romagnastartupnetwork.it/