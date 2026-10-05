Inps a Scuola, la sostenibilità entra nelle classi

Al via il nuovo progetto rivolto agli studenti delle scuole superiori: incontri e laboratori per parlare di sostenibilità, Agenda 2030 e futuro

Rafforzare le competenze delle nuove generazioni sui temi della sostenibilità e aprire un canale di dialogo e ascolto con i giovani per raccoglierne punti di vista, priorità e idee. Con questi obiettivi nasce “INPS a Scuola”, la nuova iniziativa promossa dall’Istituto nell’ambito del percorso di integrazione della sostenibilità avviato negli ultimi anni.

A partire dal 2023, in coerenza con gli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 e con le direttrici del PIAO 2026-2028, l’INPS ha consolidato un programma di sostenibilità finalizzato a contribuire alla generazione di Valore Pubblico, rafforzando il proprio ruolo nello sviluppo del sistema Paese e come punto di riferimento tra le Pubbliche amministrazioni. In questa prospettiva, nel corso del 2026, l’Area Attuazione delle Politiche di Sostenibilità della Direzione centrale Organizzazione ha avviato una serie di iniziative sui temi ambientali e sociali, rivolte sia all’interno sia all’esterno dell’Istituto.

“INPS a Scuola” si affianca ai programmi già promossi dall’Istituto per la diffusione nelle scuole dell’educazione previdenziale, dell’informazione sul welfare e dell’orientamento al lavoro ed è destinata agli studenti delle classi quarte e quinte delle scuole secondarie di secondo grado, chiamati oggi a confrontarsi con profonde trasformazioni ambientali, sociali ed economiche.

L’iniziativa prevede incontri in aula della durata di due ore articolati in due moduli. Il primo è dedicato alla divulgazione e al confronto sui temi della sostenibilità, delle dimensioni ESG e degli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030, con approfondimenti sul contributo dell’INPS al loro raggiungimento. Il secondo consiste in un laboratorio partecipativo che coinvolge attivamente gli studenti in una riflessione sui temi ritenuti più rilevanti per il proprio futuro, valorizzando il confronto e la condivisione di idee e proposte.

Progettata su un orizzonte pluriennale, “INPS a Scuola” si basa su un modello operativo replicabile e scalabile, pensato per consentire una progressiva estensione dell’iniziativa a tutto il territorio nazionale e coinvolgere nel tempo un numero crescente di territori, istituti scolastici e classi.

Il progetto vede la collaborazione di diverse strutture dell’Istituto: le Direzioni regionali supporteranno l’attivazione dell’iniziativa e il dialogo con le scuole, gli ESG Ambassador e il personale coinvolto cureranno l’organizzazione e la conduzione delle lezioni, mentre la Direzione centrale Formazione e Accademia INPS e la Direzione centrale Comunicazione contribuiranno nei rispettivi ambiti di competenza.

A partire da ottobre, “INPS a Scuola” entrerà nelle classi per l’anno scolastico 2026-2027 con le prime lezioni presso istituti scolastici di Molise, Emilia-Romagna, Umbria, Basilicata e Liguria, che rappresentano il punto di partenza di una fase sperimentale destinata a costruire e consolidare nel tempo il dialogo tra l’Istituto e le nuove generazioni.