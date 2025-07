Insediamento abusivo: allontanata carovana nomade nella zona artigianale di Santarcangelo

L'intervento della Polizia Locale bassa Valmarecchia

Nei giorni scorsi la Polizia Locale bassa Valmarecchia è intervenuta nella zona artigianale di Santarcangelo di Romagna per allontanare una carovana nomade: in via della Cooperazione, le due pattuglie hanno invitato ad allontanarsi tre camper e due roulotte, elevando due sanzioni per violazioni amministrative e una diffida sulla base del regolamento di Polizia locale a seguito dei controlli effettuati sulle tre persone presenti.

Tempestiva anche in questo caso la risposta della Polizia locale, pronta a intervenire per l'allontanamento delle carovane a seguito di segnalazioni da parte di cittadini e imprese oppure nell'ambito della propria attività ordinaria di pattugliamento a presidio del territorio, rispetto al quale l’Amministrazione comunale continua a mantenere la massima attenzione.