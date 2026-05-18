Inseguimento a Bellaria: lanciano lo scooter contro l’auto degli agenti, ferito un poliziotto

Fuggiti da una comunità seminano il terrore nell’area pedonale: due giovani denunciati

Paura sabato pomeriggio sul lungomare di Bellaria Igea Marina, dove due ragazzi, un minore e l'atro appena maggiorenne, hanno seminato il panico sfrecciando con scooter rubati nell’area pedonale affollata di turisti e famiglie.

Alla vista della polizia locale i due sono fuggiti, dando vita a un inseguimento tra le vie del waterfront. Durante la corsa uno dei giovani ha lanciato uno scooter contro l’auto di servizio, danneggiandola, per poi tentare la fuga a piedi.

Rintracciati poco dopo grazie alle segnalazioni dei presenti, i ragazzi hanno opposto resistenza: un agente è rimasto ferito in modo lieve durante la colluttazione.

Dagli accertamenti è emerso che entrambi gli scooter erano stati rubati, uno a Rimini e l’altro a Cesenatico. I due giovani, già noti alle forze dell’ordine e fuggiti da una comunità, sono stati denunciati per furto, ricettazione, resistenza, lesioni e danneggiamento.