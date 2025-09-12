Inseguimento con la Polizia, muore diciottenne a Bologna

L’auto rubata si schianta contro un palo: ferito gravemente un 19enne

Tragedia nella notte in pieno centro cittadino. Intorno alle 5 di questa mattina un inseguimento tra la Polizia e un’auto sospetta è terminato in un violentissimo schianto.

Secondo le prime ricostruzioni, il veicolo, risultato rubato, avrebbe perso il controllo durante la fuga ed è andato a collidere prima contro un palo della luce e poi contro alcune vetture parcheggiate. A bordo si trovavano due giovani di origine albanese: un diciottenne è deceduto sul colpo, mentre il connazionale di 19 anni è rimasto ferito e soccorso dal 118.

Sul posto sono intervenuti immediatamente gli agenti di Polizia, i vigili del fuoco e i sanitari. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità.

L’incidente ha destato forte impressione in città, sia per la giovane età delle vittime sia per la gravità dello scontro. La circolazione nella zona è rimasta bloccata per diverse ore per consentire i rilievi.