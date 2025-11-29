Inseguimento in auto a Santarcangelo: ladri fuggono e abbandonano il veicolo rubato

L’auto è stata sottoposta a sequestro e sono attualmente in corso ulteriori accertamenti.

I Carabinieri di Rimini, la scorsa notte, durante un servizio perlustrativo di controllo del territorio, hanno notato un veicolo percorrere ripetutamente e senza apparente destinazione le vie residenziali di Santarcangelo di Romagna. Insospettiti dalla condotta, hanno deciso di procedere al controllo, contattando al contempo altri due equipaggi in circuito. Il conducente dell’auto “attenzionata”, sentendosi osservato, ha invertito repentinamente il senso di marcia dileguandosi ad alta velocità.

Attivate immediatamente le ricerche, i Carabinieri hanno individuato poco dopo l’autovettura abbandonata dagli occupanti dopo aver autonomamente impattato contro una recinzione. A seguito di più approfondite verifiche, gli operanti hanno constatato che il veicolo era oggetto di furto, denunciato lo scorso 24 novembre presso la Stazione Carabinieri di Santarcangelo di Romagna. L’auto è stata sottoposta a sequestro e sono attualmente in corso ulteriori accertamenti.