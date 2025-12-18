Altarimini

Insinuazioni su rapporto incestuoso: i fratelli Bianchi presentano querela per diffamazione aggravata

Omicidio Pierina, i Bianchi passano al contrattacco

A cura di Glauco Valentini Redazione
18 dicembre 2025 08:44
Rimini
Cronaca
Manuela e Loris Bianchi hanno presentato querela per diffamazione aggravata contro l’avvocato Andrea Guidi, il collega Riario Fabbri e la consulente Roberta Bruzzone. Secondo i querelanti, durante un’udienza del processo per l’omicidio di Pierina Paganelli sarebbe stata insinuata l’esistenza di un presunto rapporto incestuoso tra i due fratelli, senza alcun fondamento e fuori dai fatti di causa. L’obiettivo, sostengono, sarebbe stato screditare Loris prima della sua testimonianza contro l’imputato Louis Dassilva. Nel mirino anche una trasmissione Rai accusata di aver amplificato l’insinuazione.

