Insulti razzisti dei tifosi durante la partita Under 15, sanzionate due società riminesi

I fatti avvenuti durante la gara tra Montescudo e Project Rs Rimini

Ancora un deprecabile episodio di razzismo sui campi da calcio della Provincia di Rimini. Domenica scorsa (17 maggio) a Montescudo Monte Colombo si giocava una gara della fase finale del campionato Under 15 tra la formazione del Montescudo e quella della Rs Football Club Rimini. Le due società, si legge nel bollettino del giudice sportivo, sono state entrambe multate di 150 euro per gli "inaccettabili e reiterati insulti di stampo razzista" rivolti dai propri tifosi verso alcuni atleti della squadra avversaria.