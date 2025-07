Inter e City eliminati dalla Coppa del Mondo per club, Lautaro attacca Calhanoglu

Il capitano neroazzurro: "Chi non vuole restare qui, se ne deve andare". Marotta: "Parlava di Calhanoglu"

Finisce gli ottavi l'avventura di Inter e Manchester City nella Coppa del Mondo per club. I neroazzurri sono stati sconfitti 2-0 dal Fluminense dell'ex milanista Thiago Silva, rocambolesco 4-3 subito dalla squadra di Guardiola, contro l'Al Hilal allenato proprio dall'ex Inter Simone Inzaghi.

Al termine della partita con il Fluminese, il capitano neroazzurro Lautaro Martinez ha espresso la sua delusione: "Chi non vuole restare qui, se ne deve andare, il mio messaggio è chiaro", ha riferito. Dall'Italia Marotta ha puntualizzato: "Immagino si riferisse a Calhanoglu". Il giocatore turco avrebbe espresso la sua volontà di lasciare l'Inter e tornare in Turchia. Marotta ha precisato: "Quando un giocatore non vuole più stare qui è giusto che vada. Ad oggi nessuno ha manifestato questa volontà". Aggiungendo: "Con Hakan parleremo e risolveremo nel migliore dei modi".