Inter in testa a fine 2025, Milan e Napoli all'inseguimento
Atalanta battuta a San Siro, vincono anche i rossoneri e gli azzurri. Stasera chiude l’anno la Roma contro il Genoa
L’Inter chiude il 2025 al comando della Serie A, confermando la propria solidità al termine di un anno da protagonista. I nerazzurri superano l’Atalanta grazie a un episodio decisivo: Lautaro Martínez sfrutta un errore di Djimsiti, mentre Samardzic spreca l’occasione del pareggio, permettendo alla squadra di Inzaghi di difendere il primato.
Alle spalle dell’Inter resta il Milan, distante un solo punto dopo il netto successo per 3-0 sul Verona a San Siro. Decisive le reti di Pulisic e la doppietta di Nkunku, con il primo gol arrivato su calcio di rigore. Insegue anche il Napoli, che espugna il campo della Cremonese con un secco 2-0 firmato da un ispirato Højlund, migliore in campo grazie alla sua doppietta.
Passo falso invece per il Bologna, fermato sull’1-1 in casa dal Sassuolo, mentre la giornata si chiuderà questa sera con Roma-Genoa. Attesa speciale per il ritorno nella Capitale di Daniele De Rossi, oggi alla guida dei rossoblù, contro la squadra che lo ha reso un simbolo del calcio italiano.