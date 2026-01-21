Inter ko con l’Arsenal, Napoli frenato a Copenaghen

Nerazzurri battuti a San Siro in Champions, azzurri solo pari in superiorità numerica. Oggi in campo Juventus e Atalanta

L’Inter che domina in campionato inciampa in Champions League. A San Siro i nerazzurri cadono 3-1 contro l’Arsenal, capolista del girone unico, al termine di una gara combattuta ma segnata dalla maggiore qualità degli inglesi. Decisiva la doppietta di Gabriel Jesus, a segno prima e dopo il momentaneo pareggio firmato da Sucic, e il gol nel finale di Gyökeres che chiude i conti.

La sconfitta complica il cammino europeo della squadra di Inzaghi: ora servirà una vittoria sul campo del Borussia Dortmund nell’ultima giornata del girone per evitare il passaggio dal playoff e conquistare direttamente l’accesso agli ottavi di finale.

Non sorride nemmeno il Napoli, che spreca una grande occasione a Copenaghen. Gli azzurri, avanti con McTominay e in superiorità numerica per oltre un’ora dopo l’espulsione di Delaney, si fanno raggiungere sull’1-1. Larsson firma il pareggio sulla ribattuta di un rigore parato da Milinkovic-Savic, gelando la squadra di Antonio Conte. Il Napoli resta così al penultimo posto utile per accedere allo spareggio e il prossimo 28 gennaio sarà obbligato a vincere al Maradona contro il Chelsea per evitare l’eliminazione.

Questa sera tocca alle altre due italiane. Alle 21 sono in programma Atalanta-Athletic Bilbao e Juventus-Benfica. Proprio in vista del match dei bianconeri, il ct Luciano Spalletti ha sottolineato l’importanza della sfida: «Contro i portoghesi è uno scontro diretto», ha dichiarato, evidenziando il peso specifico della gara per il cammino europeo della Juventus.