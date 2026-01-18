Inter resta in fuga, vince il Napoli. Juve ko a Cagliari

Lautaro trascina i nerazzurri, frenata pesante per i bianconeri. Un minuto di raccoglimento sui campi per la scomparsa di Rocco Commisso

L’Inter continua la sua corsa solitaria in testa alla classifica. A Udine basta un gol di Lautaro Martínez per conquistare tre punti pesanti e mantenere a sei lunghezze di distanza le principali inseguitrici nella lotta scudetto. I nerazzurri tengono così dietro il Napoli, vittorioso al “Maradona” contro il Sassuolo grazie alla rete di Lobotka, e il Milan, che scenderà in campo domani a San Siro contro il Lecce.

Brusca frenata invece per la Juventus, che dopo sette risultati utili consecutivi cade a Cagliari. Decisivo il gol di Mazzitelli, che regala la vittoria ai sardi e fa esplodere la festa all’Unipol Domus. Per i bianconeri il distacco dalla vetta sale ora a dieci punti, un colpo duro per le ambizioni di rimonta.

Tutte le partite del turno sono state precedute da un minuto di raccoglimento in memoria di Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, scomparso all’età di 76 anni dopo una lunga malattia. I funerali si svolgeranno mercoledì prossimo a New York.

Commisso lascia un segno profondo nella storia recente del club viola: in sei anni sotto la sua guida sono arrivate tre finali — due di Conference League e una di Coppa Italia — ma anche momenti drammatici, come le tragedie del capitano Davide Astori e del direttore generale Joe Barone. Resta infine il rimpianto per il nuovo stadio, mai visto realizzato. La Fiorentina sarà impegnata oggi sul campo del Bologna.