Inter travolgente a San Siro, Lazio e Torino danno vita a un 3-3 da brividi

Il sabato di Serie A regala gol ed emozioni in attesa delle big in campo oggi

L’Inter risponde presente e lo fa con autorità: a San Siro i nerazzurri battono 4-0 la Cremonese, firmando una vittoria che vale l’aggancio momentaneo al gruppo di testa. Per una notte, la squadra di Simone Inzaghi guarda tutti dall’alto, in attesa delle sfide di cartello di oggi che vedranno protagoniste Juventus, Milan, Napoli, Genoa, Fiorentina e Roma.

Spettacolo e colpi di scena all’Olimpico, dove Lazio e Torino hanno messo in scena un rocambolesco 3-3. I biancocelesti, sotto per buona parte della gara, riescono a strappare un punto insperato al 103’ con il rigore trasformato da Cataldi, in una partita che ha lasciato il pubblico con il fiato sospeso fino all’ultimo secondo.

Vittoria esterna pesante per il Lecce, che passa 2-1 sul campo del Parma confermando il buon momento di forma, mentre a Bergamo l’Atalanta non va oltre l’1-1 contro il neopromosso Como, che conferma la sua solidità.

Un sabato ricco di reti e sorprese dunque, che prepara il terreno a una domenica di Serie A ancora più intensa, con scontri diretti che potrebbero ridisegnare la classifica già nelle prime giornate di campionato.