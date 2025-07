Inter, vittoria allo scadere: Urawa piegato 2-1

Lautaro riaccende la speranza, Carboni la concretizza al 93'. Prima gioia per Chivu nel Mondiale per Club dopo il pari con il Monterrey

A Seattle arriva la prima vittoria dell’Inter firmata da Cristian Chivu nel Mondiale per Club. I nerazzurri superano in rimonta i giapponesi dell’Urawa Red Diamonds per 2-1, conquistando tre punti fondamentali per la qualificazione alla fase successiva.

L’Inter parte in salita: all’11’ minuto è Watanabe a portare in vantaggio l’Urawa, approfittando di una disattenzione difensiva. I nerazzurri faticano a reagire nel primo tempo, ma nella ripresa cambiano marcia.

Il pareggio arriva grazie a una splendida giocata di Lautaro Martínez, che al 68’ si inventa un gol da vero campione. Quando la partita sembra destinata al pareggio, è il giovane Carboni a siglare la rete decisiva nei minuti di recupero, completando la rimonta e regalando il successo all’Inter.

Dopo l’1-1 all’esordio contro i messicani del Monterrey, i nerazzurri ottengono così la loro prima vittoria nella competizione, salendo a quattro punti nel girone. Un successo che rilancia le ambizioni della squadra di Chivu nel torneo iridato.