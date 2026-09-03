International Bike Festival 2026, tutto pronto al Misano World Circuit

Dal 4 al 6 settembre oltre 600 brand, test bike, innovazione, artigianato e cicloturismo. Nel weekend anche le sfide e le ride di La Gialla Cycling

Tutto pronto per International Bike Festival 2026. Da venerdì 4 a domenica 6 settembre il Misano World Circuit Marco Simoncelli torna a riunire la bike industry e la sua community per tre giornate che vedranno protagonisti aziende, operatori, media, atleti e appassionati provenienti dall’Italia e dall’estero.

L’edizione 2026 segna un passaggio importante nel percorso della manifestazione: con l’evoluzione da Italian Bike Festival a International Bike Festival, IBF rafforza la propria dimensione internazionale e si presenta con oltre 600 brand e un programma che racconta la bicicletta in tutte le sue espressioni, dall’industria all’innovazione, dal design all’artigianalità, dal cicloturismo allo sport.

Il cuore dell’evento resta la grande Area Expo, dove sarà possibile incontrare i protagonisti della bike industry, scoprire prodotti e tecnologie e conoscere da vicino le tendenze che stanno ridisegnando il settore. Ma IBF è soprattutto un evento da vivere: vedere, incontrare, provare e pedalare diventano parte di un’unica esperienza che mette in relazione industria, professionisti e pubblico.

Dall’Expo ai test bike: IBF si vive in sella

Uno degli elementi che da sempre caratterizzano International Bike Festival è la possibilità di passare dalla scoperta del prodotto alla sua prova sul campo.

Durante le tre giornate, i visitatori potranno accedere ai Test Bike organizzati dagli espositori e provare su percorsi dedicati le ultime novità tra bici da strada, gravel, mountain bike ed e-bike.

Accanto all’area espositiva e ai test, il programma propone incontri e approfondimenti con aziende, professionisti, atleti ed esperti sui temi che stanno trasformando il mondo della bicicletta: innovazione, tecnologia, mobilità, cicloturismo, sostenibilità e nuove forme di fruizione del territorio.

Proprio il cicloturismo avrà ancora una volta un ruolo centrale, con destinazioni, territori e itinerari protagonisti di un racconto che guarda alla bicicletta non solo come mezzo sportivo, ma anche come strumento per viaggiare e scoprire nuovi luoghi.

Design, innovazione e alta sartorialità della bicicletta

International Bike Festival 2026 amplia il proprio racconto della cultura bike attraverso due progetti che mettono al centro creatività, ricerca e capacità progettuale.

Debutta l’Antonio Colombo Innovation & Design Award, il nuovo riconoscimento dedicato all’eredità di Antonio Colombo e ai progetti capaci di interpretare il design e l’innovazione come motori dell’evoluzione della bicicletta. La prima edizione del premio sarà presentata e assegnata venerdì 4 settembre all’interno della manifestazione.

Spazio anche alla grande tradizione manifatturiera italiana con l’Area Artigiani, realizzata in collaborazione con Confartigianato e dedicata ai maestri telaisti. Un luogo in cui la dimensione internazionale dei grandi brand incontra l’alta sartorialità della bicicletta: lavorazioni, materiali, competenze e produzioni che rappresentano un patrimonio riconosciuto in tutto il mondo.

La Gialla Cycling: un intero weekend da vivere pedalando

Sempre più centrale nel programma di IBF è La Gialla Cycling, che nel 2026 amplia ulteriormente il proprio format accompagnando il Festival per tutto il WEEKEND.

Si parte venerdì sera con il debutto della La Gialla CRIT, la nuova CRIT amatoriale in notturna che porterà i partecipanti a sfidarsi direttamente all’interno del Misano World Circuit.

Il programma prosegue con le attività dedicate al mondo off-road e ai più giovani, fino alla giornata di domenica, quando saranno protagoniste le ride La Gialla Stradae La Gialla Gravel, con percorsi che dal circuito porteranno i partecipanti alla scoperta dell’entroterra romagnolo.

A pedalare insieme ai partecipanti ci saranno anche volti noti del ciclismo e dello sport, tra cui Giada Borgato, Alessandro Ballan, Alessandro Petacchi, Elia Viviani, Sonny Colbrelli, Anna Trevisi, Lello Ferrara, Daniele Calvi e Fabrizio Ravanelli, che condivideranno con la community l’esperienza di La Gialla Cycling.

L’edizione 2026 ospiterà inoltre la prova unica del Campionato Nazionale di Cicloturismo ACSI, che assegnerà a Misano il titolo nazionale, aggiungendo un ulteriore riconoscimento al percorso di crescita di La Gialla Cycling.

Tre giorni di incontri, storie e protagonisti del mondo bike

International Bike Festival sarà anche un luogo di incontro, confronto e racconto. Per tutte e tre le giornate il Palco IBF ospiterà un programma di talk, interviste e approfondimenti dedicati ai diversi linguaggi e alle nuove frontiere della bicicletta: dal cicloturismo all’innovazione, dalla sicurezza alle grandi sfide sportive, fino all’evoluzione del settore e ai nuovi modi di vivere e attraversare i territori.

Tra i protagonisti attesi sul palco figurano nomi del ciclismo italiano e internazionale come Domenico Pozzovivo, Greg Van Avermaet, Daniele Bennati e Filippo Pozzato, accanto ad atleti, professionisti, creator e rappresentanti del mondo bike e del turismo. Spazio anche alle esperienze più estreme, come il racconto della Silk Road Mountain Race con Omar Martinello, e a momenti di approfondimento sul futuro del settore, tra cui l’incontro dedicato all’evoluzione del fenomeno delle Granfondo.

Ma gli incontri non si limiteranno al Palco IBF. Durante le tre giornate, stand e aree della manifestazione ospiteranno numerosi campioni, ex atleti e ambassador. Tra i nomi attesi Ivan Basso, Gianni Bugno, Davide Cassani, Omar Di Felice, Stefano Garzelli e Michela Moioli, insieme a molti altri protagonisti dello sport e della community bike.

Domenica, le premiazioni di La Gialla Cycling accompagneranno le fasi conclusive del Festival.

Il programma completo e gli orari degli appuntamenti sono disponibili sul sito di International Bike Festival:

Consulta il programma completo del Palco IBF

Info

L’accesso a International Bike Festival 2026 è gratuito previa registrazione online.

ORARI DI APERTURA

Venerdì 4 settembre: 12.00 – 19.00

Dalle ore 9.00 accesso riservato a media e operatori

Sabato 5 settembre: 10.00 – 19.00

Domenica 6 settembre: 10.00 – 17.00

COME RAGGIUNGERE INTERNATIONAL BIKE FESTIVAL

International Bike Festival si svolge presso il Misano World Circuit Marco Simoncelli, Via Daijiro Kato 10 – Misano Adriatico (RN).

In bici: è disponibile un Bike Parking gratuito e custodito all’interno della MWC Square, con accesso da Via del Carro 30. Per raggiungere il circuito è possibile utilizzare la rete ciclabile che collega il Misano World Circuit ai comuni limitrofi e alla Ciclovia Adriatica.

In treno: dalla stazione di Misano Adriatico il circuito è raggiungibile con le navette gratuite o in circa 20 minuti a piedi. Il servizio navetta collega anche la stazione di Riccione.

In navetta: durante i giorni della manifestazione sarà attivo un servizio gratuito di collegamento con il circuito.

In auto: sono disponibili parcheggi a pochi minuti a piedi dagli ingressi. Per chi arriva da Misano Adriatico e Cattolica è consigliato il P13 – Via del Carro 22; per chi arriva dall’entroterra il P2 – Via del Carro angolo Via Ca’ Raffaelli. È inoltre disponibile il parcheggio dello stadio in Via del Carro 63.

Tutte le informazioni aggiornate su accessi, parcheggi, navette e mobilità sono disponibili sul sito di International Bike Festival.