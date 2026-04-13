International School Rimini: il primo liceo IB della Romagna per accedere alle migliori università del mondo

Un’offerta educativa innovativa tra curriculum IB, summer camp e servizi dedicati alle famiglie

International School Rimini è ormai pronta per il lancio della nuova High School internazionale, attiva dall’anno scolastico 2026–2027. Un’importante evoluzione dell’offerta educativa che rafforza un modello già distintivo per continuità e visione globale, accompagnando gli studenti dalla scuola dell’infanzia fino al conseguimento del diploma internazionale.

Scegliere un liceo internazionale IB, infatti, significa intraprendere un percorso formativo riconosciuto dalle principali università di tutto il mondo, progettato per sviluppare pensiero critico, autonomia, mentalità internazionale e capacità di affrontare le complessità.

In particolare, l’high school prevede un curriculum strutturato su sei materie appartenenti a diverse aree disciplinari, con l’obbligo di studiare almeno due lingue insieme a matematica, scienze e discipline umanistiche; ed è riconosciuto in oltre 150 Paesi e da più di 4500 università.

I dati confermano l’efficacia di questo modello educativo: gli studenti che hanno seguito un percorso IB presentano probabilità di ammissione significativamente più elevate nelle università più selettive al mondo, incluse le Ivy League. In istituzioni come Harvard e Stanford i tassi di accettazione per studenti IB raggiungono rispettivamente il 12,2% e il 17%, rispetto al 5,1% e 4,65% registrati per studenti provenienti da percorsi di studio tradizionali.

La nuova High School ISR nasce con l’obiettivo di offrire un ambiente multiculturale, stimolante e aperto al mondo, capace di valorizzare il talento individuale e accompagnare ogni studente nello sviluppo di competenze accademiche, personali e sociali, fondamentali per i leader del futuro. Per chi avesse bisogno di un corso di potenziamento di inglese dedicato, sono previsti corsi intensivi con tutte le informazioni sul sito online.

In questa visione, l’esperienza educativa si estende a momenti di apprendimento immersivo anche d’estate con i Summer Camp di International School Rimini, che rappresentano un accesso a un contesto internazionale, combinando apprendimento della lingua inglese, attività creative, sport e sviluppo delle soft skills in un ambiente dinamico e inclusivo.

Progettati per studenti di diverse fasce d’età, i camp offrono un’esperienza educativa completa che integra lezioni in lingua con laboratori tematici, attività outdoor e momenti di socializzazione, favorendo autonomia, collaborazione e apertura culturale.

Infine, per agevolare le famiglie, l’International School Rimini offre un servizio di scuolabus dedicato con quattro rotte principali – Milano Marittima, Cesena, San Marino e Pesaro – favorendo l’accesso alla scuola e la partecipazione alle attività curriculari ed extracurriculari.