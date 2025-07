International Skate Team Trophy: sbarca a Riccione il pattinaggio artistico su rotelle

Dal 27 al 29 Giugno si terrà la manifestazione artistica che coinvolge 1000 atleti di 85 società sportive

Grande attesa al Playhall di Riccione per la 19esima edizione di International Skate Team Trophy, la più grande manifestazione di gruppi spettacolo su rotelle d’Europa, in programma dal 27 al 29 giugno. Quest’anno la kermesse vede la partecipazione di 1.000 atleti di 85 società sportive provenienti da tutta Italia ma anche da Spagna, Estonia e, per la prima volta al trofeo, anche dalla Croazia.

International Skate Team Trophy si svolgerà in tre giornate di grande spettacolo e altissima competizione: 160 formazioni gareggeranno in coreografie d'eccezione che sapranno entusiasmare sia gli appassionati che i semplici amanti del pattinaggio artistico. Il grande evento rotellistico è organizzato da Pattinaggio Riccione, la storica società di pattinaggio riccionese, in collaborazione con il Comune di Riccione e riconosciuto da Fisr- Federazione italiana sport rotellistici.

La delegazione estera più nutrita è come sempre quella della Spagna, che vanta una grande tradizione di gruppi spettacolo: quest’anno si presenta con 67 atleti, mentre per la prima volta al trophy la società croata di Pola esordisce con un quartetto. Quattro sono le formazioni di Pattinaggio Riccione in gara: un quartetto young, un quartetto kids, un quartetto cadetto e un quartetto junior.

L'evento di punta sarà il Gran Galà, una serata di grande spettacolo alla pista dei Giardini Montanari, venerdì 27 giugno alle 21:30. Nello show si esibiranno le migliori formazioni italiane ed estere, in gara nei giorni del trofeo, insieme alle formazioni del Pattinaggio Riccione, sulle note di celebri brani musicali. Il Gran Galà vedrà la presenza dell’assessore allo Sport del Comune di Riccione Simone Imola e del presidente di Polisportiva Riccione Michele Nitti, e sarà preceduto dalla sfilata degli atleti per le vie del centro di Riccione, che partirà dal Palariccione per raggiungere la pista dei giardini dove avrà luogo la cerimonia d'inaugurazione. La serata sarà aperta dai danzatori della Rimini Dance Company, che daranno dimostrazione dei balli tipici della Romagna.

“Anche quest’anno il nostro trofeo internazionale, che compie 19 anni, si riconferma la più grande manifestazione a livello europeo di gruppi spettacolo, davvero unico nel suo genere - commenta la presidente di Pattinaggio Riccione, Gigliola Mattei -. Tante sono le società che partecipano da anni alla nostra gara e trovano a Riccione professionalità nell’organizzazione, strutture all’avanguardia e l’immancabile accoglienza di noi romagnoli, sempre apprezzatissima”.