Intervento al seno finisce male: chirurgo plastico condannato a un risarcimento di 33mila euro

Protesi insufficienti e dolore

Il Tribunale di Rimini ha condannato un chirurgo plastico a risarcire con oltre 33mila euro una donna di 54 anni per l’esito dell’ultimo di quattro interventi al seno eseguiti tra il 2002 e il 2015.

Secondo la consulenza tecnica disposta dal giudice, i primi tre interventi non presentavano profili di responsabilità, mentre l’operazione del novembre 2015 avrebbe causato un peggioramento estetico evitabile a causa dell’impianto di protesi di volume insufficiente, con conseguente contrattura capsulare, dolore e deformità.

Il giudice Fabrizio Melucci ha riconosciuto il nesso causale tra l’ultimo intervento e il danno subito dalla paziente, liquidando circa 23mila euro per danno biologico, 8mila euro per danno morale e 2.200 euro per spese mediche. Respinte invece le richieste relative alla perdita della capacità lavorativa, alle future spese chirurgiche e al danno da lesione del diritto all’autodeterminazione.

La compagnia assicurativa del medico dovrà coprire il risarcimento nei limiti della polizza, con una franchigia del 10%. Il chirurgo è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di giudizio.