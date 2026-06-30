Lascia Firenze per amore di un santarcangiolese: oggi apre la sua attività nella città clementina

Al taglio del nastro presente il sindaco Sacchetti

Una nuova attività ha aperto a Santarcangelo, in via Cesare Battisti: è "Studio Pedicure", al cui taglio del nastro è stato ospite anche il sindaco di Santarcangelo Filippo Sacchetti. La storia professionale della titolare, Ana Elias Guevara, inizia 17 anni fa a Firenze, all’interno di uno studio molto apprezzato specializzato nella cura del piede. Poi l'amore: l'incontro con il suo futuro marito, santarcangiolese, l’ha portata a cambiare città, lasciare Firenze e costruire una nuova famiglia all’ombra del Campanone. Dove inizialmente ha deciso di dedicare tempo alla vita familiare e a sua figlia, prima di ripartire con la propria attività lavorativa, aprendo uno studio per la cura del piede, come attenzione alla salute, al benessere e alla qualità della vita. "Ho sentito dentro di me il bisogno di ricominciare, di riportare quello che facevo a Firenze anche qui, in una nuova comunità che ancora non mi conosce” rivela Ana. “La cura del piede, spesso sottovalutata, è invece fondamentale per molte persone: dagli anziani che affrontano problematiche legate all’età, agli sportivi che sottopongono continuamente i piedi a grandi sollecitazioni, a chi trascorre molte ore in piedi per lavoro” dice ancora Ana, che ha l'obiettivo di rendere “Studio Pedicure un luogo dove esperienza e cura si incontrano, con l’obiettivo di continuare a fare ciò che da sempre amo: prendermi cura delle persone”.