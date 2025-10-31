Intesa Sanpaolo oltre le attese: utile dei nove mesi a 7,6 miliardi
Messina: “Nel 2025 restituiremo 8,3 miliardi agli azionisti, tra le remunerazioni più alte d’Europa”
Intesa Sanpaolo supera le stime degli analisti e chiude i primi nove mesi del 2025 con un utile netto di 7,6 miliardi di euro, in crescita del 5,9% rispetto ai 7,2 miliardi registrati nello stesso periodo del 2024.
Nel terzo trimestre l’utile netto si attesta a 2,4 miliardi di euro, in linea con i 2,6 miliardi del secondo trimestre e con i 2,4 miliardi del terzo trimestre dello scorso anno.
L’amministratore delegato Carlo Messina ha annunciato che il gruppo restituirà circa 8,3 miliardi di euro agli azionisti nel 2025, includendo i 3,2 miliardi relativi al dividendo interim che sarà distribuito a novembre.
“Per i nostri azionisti si conferma così una delle remunerazioni più elevate nel panorama bancario europeo”, ha sottolineato Messina.
Sul fronte macroeconomico, l’inflazione in Italia è scesa all’1,2% nel mese di ottobre, secondo i dati diffusi dall’Istat, segnalando un rallentamento della dinamica dei prezzi.