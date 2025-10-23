Intesa tra Leonardo, Airbus e Thales nel settore spaziale

Sinergie per centinaia di milioni di euro: i titoli volano in Borsa

Airbus, Leonardo e Thales hanno firmato un memorandum d’intesa con l’obiettivo di unificare le rispettive attività nel settore spaziale all’interno di una nuova società comune. L’accordo punta a rafforzare la cooperazione industriale tra i tre colossi europei, con l’intento di consolidare l’autonomia strategica dell’Europa nello spazio e di competere con i principali attori globali del settore.

Secondo quanto dichiarato dalle aziende, la nuova realtà consentirà di generare sinergie per un valore complessivo di diverse centinaia di milioni di euro all’anno, grazie all’ottimizzazione delle risorse, alla condivisione delle competenze e all’integrazione delle tecnologie.

L’annuncio dell’intesa ha avuto un immediato impatto positivo sui mercati finanziari: i titoli di Airbus, Leonardo e Thales sono balzati in Borsa, spinti dalle prospettive di crescita e di efficienza derivanti dalla futura collaborazione.

L’accordo rappresenta un passo significativo verso una maggiore integrazione del comparto spaziale europeo, con l’obiettivo di rafforzare la competitività del continente in un settore strategico e in rapida evoluzione.