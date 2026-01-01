Intossicazione alimentare durante il cenone di Capodanno: sette persone ricoverate

Tra i coinvolti anche due minorenni. L’episodio è avvenuto a Villanova di Cepagatti, nel Pescarese. Sul posto quattro ambulanze del 118

Una serata di festa si è trasformata in un’emergenza sanitaria per una famiglia di Villanova di Cepagatti, nel Pescarese, colpita da una probabile intossicazione alimentare durante il cenone di San Silvestro. L’episodio si è verificato nella tarda serata di ieri, quando i commensali hanno iniziato ad accusare improvvisi malesseri, tra cui nausea e vomito.

In totale sono sette le persone rimaste coinvolte, tutte appartenenti allo stesso nucleo familiare. Tre di loro, tra cui due ragazzi di 12 e 16 anni, sono state trasportate all’ospedale “SS. Annunziata” di Chieti, mentre le altre quattro sono state accompagnate all’ospedale civile di Pescara per accertamenti e cure.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, con l’impiego di quattro ambulanze: tre provenienti da Pescara e una da Chieti. Le condizioni dei pazienti non sarebbero gravi, ma sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause dell’intossicazione e verificare eventuali responsabilità legate agli alimenti consumati durante la cena.